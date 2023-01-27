Власти переселили жителя Аксарки из одной квартиры аварийного дома в другую

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Прокуратура Приуральского района помогает жителю села Аксарка получить благоустроенную квартиру. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина сам обратился за помощью и рассказал, что ждет новое жилье с 2018 года.

- Установлено, что многоквартирный дом, в котором проживает заявитель, был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2018 году, тогда уровень его физического износа составлял более 84%. В 2020 году в квартире заявителя произошел пожар, а спустя 11 месяцев ему предоставили маневренную квартиру в том же доме, - прокомментировали в надзорном органе.

При этом местная администрация не предприняла никаких мер по переселению нуждающегося мужчины в благоустроенное помещение.

В связи с этим прокурор направил в суд иск, требуя, чтобы муниципалитет предоставил северянину жилье вне очереди.

Судом требования прокурора полностью удовлетворены. Исполнение решения контролируется прокуратурой.