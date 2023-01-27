Губернатор Дмитрий Артюхов поделился раритетными фото ямальцев, переживших блокаду Ленинграда

Фото: Дмитрий Артюхов, соцсети

На Ямале отмечают значимую дату - День полного снятия блокады Ленинграда. Вопреки голоду, холоду и постоянным бомбежкам жители города на Неве нашли в себе мужество, чтобы выстоять и не сдаться захватчикам.

По словам губернатора Дмитрия Артюхова, сегодня на Ямале проживают одиннадцать жителей блокадного Ленинграда.

- Мы знаем и помним о каждом из них. Их судьбы - пример патриотизма и огромного жизнелюбия, которые сохранились, несмотря на тяжелые испытания. Именно на таких людях стоит наша страна и Ямал, - подчеркнул глава региона.

Также он выложил в своих соцсетях снимки бывших блокадников, на них запечатлены маленькая девочка, две молодые женщины и мужчина.

Фото: Дмитрий Артюхов, соцсети

Фото: Дмитрий Артюхов, соцсети

Фото: Дмитрий Артюхов, соцсети

- На этих снимках - наши ветераны в молодости: Мелькова Хилья Матвеевна из Лабытнанги, Асанович Ольга Константиновна из Ноябрьска, Риттер Федор Иванович и Бронникова Эльвира Андреевна из Салехарда. Для каждого из них Ямал стал новым домом, где они обрели семью, друзей и нашли свое призвание, - отметил Дмитрий Артюхов.