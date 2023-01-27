В Ноябрьске открылся еще один пункт сбора посылок для горожан, участвующих в спецоперации

Фото: телеграм-канал «Ямал. Официально»

В Ноябрьске открылся еще один пункт сбора посылок для горожан, находящихся в зоне проведения спецоперации. Об этом говорится в официальном телеграм-канале местной администрации.

Адресные отправления от родных принимаются в Туристско-информационном центре, который расположен в «Ноябрьск-парке». До 3 февраля посылки в открытом виде можно предать с 17:00 до 20:00. Затем, со вторника по пятницу и в субботу, с 15:00 до 20:00.

Ноябрянам следует помнить, что размер одной почтовой коробки не должен превышать 50 сантиметров по каждой из сторон, а общий вес отправлений на одного военнослужащего составляет не более 20 килограммов.

Более подробную информацию можно получить по номеру телефона: 8-908-499-78-68.

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