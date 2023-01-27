Жительница Надыма и ее пассажирка погибла в жуткой аварии под Тюменью, залетев под фуру

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Жительница Надыма погибла в жуткой аварии на 428-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области, смертельное ДТП произошло 26 января в Уватском районе.

- По предварительным данным, автомобиль «Nissan Teana», за рулем которого находилась 29-летняя надымчанка, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом «Scania», - прокомментировали в ведомстве.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Вместе с надымчанкой в аварии погибла и ее 25-летняя пассажирка, проживавшая в Тюмени. А вот 55-летний водитель фуры не пострадал.

Кстати, за прошедший год водитель легковушки десять раз привлекалась к административной ответственности за превышение скорости.

На данный момент автоинспекторы выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что житель Тазовского района погиб на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, уснув за рулем.