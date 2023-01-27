В Ямальском районе осудили девушку-подростка, которая украла у подруги деньги и телефон

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В Ямальском районе осудили девушку-подростка, которая обокрала свою подругу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 26 апреля 16-летняя жительница Панаевска, находясь в гостях у своей приятельницы, незаметно взяла ее телефон и перевела через «Мобильный банк» 5 530 рублей на свой счет. Украденными деньгами она распорядилась по своему усмотрению, - прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, уходя из гостей, девушка прихватила телефон хозяйки квартиры. Найдя покупателя, она продала гаджет и потратила полученные за него деньги.

Родители подростка, узнав о случившемся, полностью возместили причиненный материальный ущерб.

В итоге суд признал юную северянку виновной по ч.1 ст.158 УК РФ (кража) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) и назначил ей наказание в виде мер воспитательного характера.