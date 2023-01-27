В музее Ноябрьска появятся тактильные макеты зданий и достопримечательностей города

Фото: Музейный ресурсный центр Ноябрьска

В Музейном ресурсном центре Ноябрьска появятся тактильные макеты зданий и достопримечательностей города. Их изготовят для людей с особенностями здоровья в рамках выставки «Город на кончиках пальцев».

- Выставка поможет слепым и слабовидящим людям познакомиться с главными городскими сооружениями и памятниками, - прокомментировали в музее.

Пространство экспозиции заполнят тактильные макеты здания администрации, Ноябрьск-парка, площади Памяти, памятников «Вместе ради будущего» и «Белые медведи». Через тактильное восприятие посетители получат представление об архитектурных деталях, общей композиции сооружений, представят объем и форму.

Также в экспозиционном пространстве планируется использовать объемные рельефные фотографии с видами города.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в салехардском музее появится тактильная копия мамонтенка Любы. Ее также создадут для посетителей с особенностями здоровья.