Санавиация Ямала помогла в 2022 году более 4 тысячам северян

Фото: пресс-служба губернатора

Ямальский департамент здравоохранения озвучил итоги работы санавиации в 2022 году. Так, за прошедшие 12 месяцев авиамедицинские бригады совершили более двух тысяч вылетов в тундру и отдаленные населенные пункты. Чаще всего помощь требовалась беременным женщинам, пациентам с инфарктами, инсультами, травмами различного характера и хирургическими патологиями.

Зачастую санавиация является единственной возможностью эвакуировать жителей из отдаленных поселков в медучреждения.

- В прошлом году помощь авиамедиков получили 4 675 ямальцев, 764 из которых - дети. В общей сложности санавиация налетала более 9,5 тысячи часов. За последние пять лет число летальных случаев во время проведения медицинской эвакуации значительно снизилось, а в 2022 году медикам удалось полностью предотвратить подобные случаи. В первую очередь это связано с приобретением и введением в эксплуатацию медицинских модулей, - рассказала первый заместитель директора департамента здравоохранения региона Мария Захарова.

Также благодаря санавиации в удаленные медучреждения Ямала доставляются срочные медицинские грузы: препараты крови и кровезаменители, а также медикаменты.

На данный момент в округе действуют четыре отделения санитарной авиации территориального центра медицины катастроф - в Салехарде, Тарко-Сале, Тазовском и Ямальском районах. За каждым из них закреплен вертолет МИ-8.