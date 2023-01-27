В Салехарде из-за невнимательной автоледи пострадал младенец

Фото: ОМВД России по Салехарду

За прошедшие сутки на дорогах Салехарда пострадал младенец. Как сообщили в пресс-службе городского ОМВД, авария произошла 26 января на улице Мира.

- По предварительным данным, 37-летняя горожанка, находясь за рулем автомобиля «Nissan», не учла дорожные и метеорологические условия, не выбрала безопасную дистанцию и допустила столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Volkswagen». В результате ДТП пострадал полугодовалый пассажир «Volkswagen», - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: ОМВД России по Салехарду

Во время удара малыш находился на руках у матери, а не в специальном удерживающем устройстве, как того требуют ПДД.

Всего за минувшие сутки на Ямале произошло 24 аварии, а с начала года - 402, в которых 1 человек погиб и 19 получили травмы, в том числе 2 ребенка.