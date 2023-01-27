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НовостиПроисшествия27 января 2023 1:00

На Ямале 27 января 2023 года будет тепло, но подует сильный ветер

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 27 января 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 17 января

Погода на Ямале на 17 января

В пятницу, 27 января, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, ночью местами умеренный снег, по западу преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -8…-13 градусов, при прояснении до -18. Днем -2…-7 градусов, местами до -12.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -11 градусов, днем -6. Ветер 8-9 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО