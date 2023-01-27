На Ямале 27 января 2023 года будет тепло, но подует сильный ветер

Погода на Ямале на 17 января

В пятницу, 27 января, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, ночью местами умеренный снег, по западу преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -8…-13 градусов, при прояснении до -18. Днем -2…-7 градусов, местами до -12.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -11 градусов, днем -6. Ветер 8-9 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: