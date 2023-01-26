Ямал и Омская область заключили соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба губернатора

Правительства Ямала и Омской области заключили соглашение о сотрудничестве. На встрече, состоявшейся в Омске, стороны обсудили организацию поставок продукции омского агропромышленного комплекса на Ямал, сотрудничество в сфере промышленности и строительства, а также развитие транспортных связей.

Экономическое взаимодействие между регионами было налажено еще в период освоения Крайнего Севера благодаря речному сообщению по рекам Обь и Иртыш. Эти логистические связи продолжают эффективно работать и сегодня. С Ямала в Омскую область поставляются нефть, рыба и рыбные продукты. А омские промышленники поставляют в арктический регион нефтехимическую продукцию.

Также они заинтересованы в организации комплексных поставок ямальским предприятиям грузоподъемного, котельного и электрического оборудования, приборов учета ресурсов и систем связи. Кроме того, есть планы по расширению поставок на Ямал молочной и мясной продукций, муки и других продуктов пищевой промышленности.

Особое внимание на встрече уделили вопросам развития транспортных путей через Иртыш. Водный транспорт позволяет существенно увеличить объемы взаимной торговли и при этом снизить стоимость доставки грузов на Ямал. В числе перспективных направлений - контейнерные перевозки, доставка по воде продукции деревообработки, строительных и сельскохозяйственных грузов.

Обсудили главы регионов и развитие авиасообщения. Сегодня Омскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ связывают два субсидируемых направления: Омск - Салехард и Омск - Новый Уренгой. Не исключено, что по ним будет увеличен пассажиропоток.

По итогам встречи будет составлена дорожная карта по реализации конкретных направлений.