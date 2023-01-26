Ноябрьская прокуратура недовольна расчисткой городских дорог от снега

Фото: прокуратура ЯНАО

Ноябрьская прокуратура оказалась недовольна содержанием городских дорог. Как отметили в самом ведомстве, проезжая часть плохо расчищена от снега, а некоторые дорожные знаки находятся в неподобающем состоянии.

Фото: прокуратура ЯНАО

- В рамках надзорных мероприятий совместно с сотрудниками ГИБДД был осуществлен выезд и обследование улично-дорожной сети. Установлено наличие снежных накатов на проезжей части, снежных валов, сформированных вблизи остановочных комплексов, а также пешеходных переходов, деформация дорожных знаков и прочее, - прокомментировали в надзорном органе.

Фото: прокуратура ЯНАО

В связи с этим прокурор внес представление об устранении нарушений ООО «СК «Севердорстрой» - ответственному подрядчику. Ситуация находится на контроле ведомства.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что из-за снегопада в регионе усилят контроль за крышами многоквартирных домов. При выявлении серьезных нарушений управляющим организациям грозит наказание.