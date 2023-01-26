В Шурышкарах построят лыжную базу и здание аэропорта

Фото: Олег Попов, соцсети

Глава Шурышкарского района Олег Попов подвел итог строительных работ в селе Шурышкары, где побывал в рамках рабочего визита.

Так, здание полиции уже готово и передано районному ОМВД. Под одной крышей обустроены рабочие кабинеты и однокомнатная квартира для сотрудника.

- Провели большую работу, чтобы не самый добросовестный подрядчик завершил строительство, - отметил управленец.

Фото: Олег Попов, соцсети

В скором времени в населенном пункте начнется строительство детского сада на 120 мест. Уже поучено положительное заключение экспертизы, впереди - торги и определение подрядчика.

Кроме того, в этом году в Шурышкарах появятся лыжная база и модульное здание аэропорта, начнутся работы по благоустройству участка под строительство амбулатории.

- Работы предстоит много, но, главное, что в селе появятся нужные и важные объекты, - подытожил Олег Попов.