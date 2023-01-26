Фото: пресс-служба губернатора

В Салехарде и Муравленко обустроят молодежные центры на средства федерального гранта, полученные от Росмолодежи в рамках федерального конкурса. Как сообщили в пресс-службе губернатора, из 17 427 700 рублей на эти цели выделят 13,8 миллиона рублей.

Там, в «Окружном молодежном центре» Салехарда выполнят частичный ремонт в атриуме на первом этаже: заменят перегородки, покрасят стены и потолок. А «Многофункциональный клуб молодежных инициатив» в Муравленко оснастят новым оборудованием - светодиодным экраном для сцены. Весной там появится пространства для проведения молодежных проектов, встреч и событий различного уровня.

Остальная сумма пойдет на подготовку квалифицированных кадров для работы с молодежью. Для 20 кураторов арт-резиденций будет организована серия мастер-классов и образовательных поездок, 60 человек пройдут просветительские проекты по направлениям «Креативные индустрии» и «Субкультуры». Также запланирована серия джемов (импровизаций) по хип-хопу для 10 представителей направления.

- Модернизация учреждений - одно из наших приоритетных направлений, победа в конкурсе дает возможность улучшить материальную базу и сделать места притяжения молодежи более комфортными, - сказал директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин.