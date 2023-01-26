На Ямале 26 января 2023 года коронавирусом заболели еще 55 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 55 человек. С начала периода количество заболевших достигло 150 705.

При этом в больницы региона госпитализировано 2 человека, выздоровели 17 северян. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 056 ямальцев.

В России выявлено 7 077 человек с COVID-19, госпитализировано - 973. Всего в стране зарегистрировано 21 917 097 случаев. Излечились от коронавируса 5 270 человек, скончались - 40.