В Надыме жильцам многоквартирного дома пришлось посреди ночи спасаться от пожара

Фото: надымский гарнизон пожарной охраны

Минувшей ночью надымские полицейские боролись с пожаром в многоквартирном доме. Пламя вспыхнуло в одной из квартир по проспекту Ленинградский, д. 20. Об этом сообщили в надымском гарнизоне пожарной охраны.

- Сообщение о пожаре поступило в 2:55. Когда пожарные прибыли на место, в окне квартиры на седьмом этаже наблюдалось открытое пламя. Горел матрац двухъярусной кровати, из-за чего все помещение заволокло дымом, - прокомментировали в ведомстве.

В ходе пожара спасатели эвакуировали из квартир верхних этажей восемь человек, еще пять, среди которых двое детей, самостоятельно эвакуировались из горящей квартиры. К счастью, погибших и пострадавших в этом происшествии нет.

Фото: надымский гарнизон пожарной охраны

Полностью справиться с огнем удалось в 3:30. Пламя повредило мебель, имущество и личные вещи хозяев, квартира закопчена по всей площади - 68 метров квадратных.

Причина пожара и ущерб устанавливаются профильными службами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Салехарде пожарные спасли из горящего дома четырех детей и двух взрослых. Никто из них не пострадал (подробнее)