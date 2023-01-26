В Надымском районе иномарка залетела под грузовик

Фото: ОМВД России по Надымскому району

В Надымском районе произошло ДТП с участием фуры и иномарки. Как сообщили в пресс-службе районного ОМВД, 25 января на 987 километре трассы Сургут-Салехард столкнулись «КамАЗ» с полуприцепом и «УАЗ Патриот».

- Установлено, что водитель большегруза, движущийся по второстепенной дороге, не пропустил внедорожник, в результате чего случилось столкновение, - прокомментировали в ведомстве.

В результате аварии пострадал водитель «УАЗа». Прибывшая на место бригада медиков оказала ему разовую помощь, госпитализация в медучреждение не потребовалась.

Фото: ОМВД России по Надымскому району

Экспертиза на состояния алкогольного опьянения показала, что в момент ДТП оба водителя были трезвы.

Всего за прошедшие сутки на Ямале случилось 19 ДТП, а с начала года - 378, в которых 19 человек получили травмы и один погиб.