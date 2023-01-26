Ноябрьская больница получила оборудование для реабилитации после инсультов и травм

Фото: пресс-служба губернатора

Ноябрьская больница получила новое оборудование, предназначенное для реабилитации после инсультов и травм. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Одна из новинок - стабилометрический комплекс, который поможет выявить патологии баланса, восстановить функцию равновесия и оценить эффективность проводимого лечения. Платформа рассчитана на реабилитацию пациентов после инсульта, сотрясения головного мозга и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Еще один реабилитационный тренажер будет использоваться для разработки суставов рук у больных с нарушениями после инсульта, травматическими повреждениями спинного мозга и ДЦП.

Третий аппарат предназначен для постинсультных и других неврологических пациентов. С его помощью человек погружается в виртуальную реальность, благодаря чему врачи могут отслеживать прогресс пациента и регулировать терапию.

- Пациентам, перенесшим инсульт, инфаркт, травмы позвоночника и другие заболевания, необходимо как можно скорее начать реабилитацию. Новое оборудование позволит сделать восстановление быстрым и эффективным. Пройти лечение может каждый нуждающийся по полису ОМС, - рассказала заведующая отделением реабилитации Ноябрьской больницы

Юлия Шалак.