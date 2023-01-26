Предприятие «Ямальские олени» подготовило большую партию тушенки для жителей Донбасса

Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

Организации Ямальского района присоединяются к гуманитарной акции «Народы вместе - сквозь года», организатором которой выступила Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Так, на предприятии «Ямальские олени» подготовили большую партию тушенки из оленины. Груз отправится на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей через Волгоград. Там волонтеры сформируют продуктовые наборы для тех, кому нужна помощь.

Кроме того, местная организация ветеранов передала вязаные вещи, среди которых оказались 70 пар носков, а еще теплые шапки, снуды, шарфы, варежки и перчатки.

А неравнодушные сотрудники управления по делам малочисленных народов Севера принесли в штаб перевязочные материалы, продукты с длительным сроком хранения, чай и кофе.

Оказать помощь бойцам может каждый ямалец. Для этого в магазинах райцентра установили корзины для сбора гуманитарной помощи мобилизованным. Также штаб «Мы вместе» продолжает принимать вещи первой необходимости. Он расположен по адресу: с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, 6.