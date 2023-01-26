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НовостиПроисшествия26 января 2023 2:19

В Салехарде столкнулись две иномарки: пострадал пассажир

Его доставили в больницу
Марина Прохорова
Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло в районе перекрестка улиц проспект Молодежи - Почтовая - Б. Кнунянца в Салехарде.

- Около 08:03 утра водитель автомобиля «Hyundai», поворачивая налево на регулируемом перекрестке, допустил столкновение с автомобилем «Kia», ехавшим на встречу в прямом направлении. В результате ДТП пассажир «Hyundai» получил травмы и был госпитализирован, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Всего за прошедшие сутки на Ямале случилось 19 ДТП, а с начала года - 378, в которых 19 человек получили травмы и один погиб.

Госавтоинспекция призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.