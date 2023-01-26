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НовостиПроисшествия26 января 2023 1:46

На Ямале 26 января 2023 года придет потепление

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 26 января 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 26 января

Погода на Ямале на 26 января

Фото: Вера Зенина

В четверг, 26 января, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшой снег, днем местами умеренный снег. Ветер юго-западный с переходом на южный 7-12 м/с. Температура ночью -13…-18 градусов, при прояснении до -25. Днем -8…-13 градусов, местами до -18.

В Салехарде: облачно и небольшой снег. Температура ночью -13 градусов, днем -12. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО