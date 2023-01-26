На Ямале 26 января 2023 года придет потепление

Погода на Ямале на 26 января Фото: Вера Зенина

В четверг, 26 января, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшой снег, днем местами умеренный снег. Ветер юго-западный с переходом на южный 7-12 м/с. Температура ночью -13…-18 градусов, при прояснении до -25. Днем -8…-13 градусов, местами до -18.

В Салехарде: облачно и небольшой снег. Температура ночью -13 градусов, днем -12. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: