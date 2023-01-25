Получить разрешение на посещение заповедных мест Ямала теперь можно онлайн

Скриншот сервиса

Теперь жителям Ямала станет проще получить разрешение на посещение особо охраняемых природных территорий. Как сообщили в пресс-службе губернатора, для этого в тестовом режиме был запущен специальный онлайн-сервис.

Для оформления посещения достаточно заполнить электронную форму заявления и выбрать маршрут. Сервис доступен на сайте Единой картографической системы автономного округа, попасть на него можно, используя учетную запись «Госуслуг».

Выданное разрешение придет на электронную почту заявителя. При входе в природный парк или заказник достаточно показать QR-код на смартфоне, распечатывать документ не нужно.

С окончанием действия разрешения оформить новое можно всего в «два клика». Все ранее направленные заявления сохраняются в личном кабинете сервиса и могут быть использованы как шаблон для повторной подачи на новый период.

Напоминаем, что заповедный фонд региона насчитывает 14 территорий с особым режимом их использования, из которых 12 - в ведении департамента природных ресурсов и экологии автономного округа.