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НовостиОбщество25 января 2023 12:10

Получить разрешение на посещение заповедных мест Ямала теперь можно онлайн

Для этого разработали специальный сервис
Марина Прохорова
Скриншот сервиса

Скриншот сервиса

Теперь жителям Ямала станет проще получить разрешение на посещение особо охраняемых природных территорий. Как сообщили в пресс-службе губернатора, для этого в тестовом режиме был запущен специальный онлайн-сервис.

Для оформления посещения достаточно заполнить электронную форму заявления и выбрать маршрут. Сервис доступен на сайте Единой картографической системы автономного округа, попасть на него можно, используя учетную запись «Госуслуг».

Выданное разрешение придет на электронную почту заявителя. При входе в природный парк или заказник достаточно показать QR-код на смартфоне, распечатывать документ не нужно.

С окончанием действия разрешения оформить новое можно всего в «два клика». Все ранее направленные заявления сохраняются в личном кабинете сервиса и могут быть использованы как шаблон для повторной подачи на новый период.

Напоминаем, что заповедный фонд региона насчитывает 14 территорий с особым режимом их использования, из которых 12 - в ведении департамента природных ресурсов и экологии автономного округа.