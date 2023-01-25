В Салехарде пожарные спасли из горящего дома четырех детей и двух взрослых

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Салехарде пожарные спасли из горящего дома шесть человек, среди которых четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 11:16. Загорелся многоквартирный деревянный дом №47 по улице Губкина. В ходе разведки и эвакуации жильцов выяснилось, что на втором этаже люди застряли в квартире не могут выбраться самостоятельно, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Подставив к окну пожарную лестницу, спасатели подобрались к балкону квартиры и приняли детей, взрослые спустились сами.

В итоге пожарные справились с огнем за 20 минут, он был потушен в 11:36. Погибших и пострадавших в этом происшествии нет.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что в Салехарде пожарные спасли из горящего дома семь детей и пять взрослых. Возгорание произошло в пятиэтажке по ул. Зои Космодемьянской.