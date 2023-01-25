На Ямале 25 января 2023 года коронавирусом заболел еще 31 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 31 человека. С начала периода количество заболевших достигло 150 650.

При этом в больницы региона госпитализировано 3 человека, выздоровели 28 северян. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 056 ямальцев.

В России выявлено 6 442 человека с COVID-19, госпитализировано - 899. Всего в стране зарегистрировано 21 910 020 случаев. Излечились от коронавируса 5 542 человека, скончались - 44.