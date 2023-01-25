В отдаленном селе Тазовского района строят детский сад на 120 мест

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Антипаюте - отдаленном селе Тазовского района, где царит самая суровая и холодная погода, строят двухэтажный детский сад. Как сообщили в пресс-службе губернатора, капитальное здание площадью более трех тысяч квадратных метров готово уже на 67%.

Детский сад «Звездочка» рассчитан на 120 ребят от одного года до семи лет. По проекту в здании будут специализированные помещения для занятий с детьми, музыкальный и спортивный залы, прогулочные веранды, колясочная, кабинеты логопеда, дефектолога и социального педагога, медицинский и пищевой блоки, а также технические и служебно-бытовые помещения.

В новом учреждении малыши будут развивать свои творческие способности, экспериментировать с живой и неживой природой, придумывать и разыгрывать в мультстудии собственные истории, а также создавать мультфильмы по сюжетам сказок и легенд народов севера.

В здании уже полностью готовы окна и кровля, завершаются работы на фасаде, идет монтаж системы отопления. Следующий этап работы - обшивка цоколя, внутренняя отделка и монтаж пяти входных групп, которые будут выполнены с использованием витражного остекления.