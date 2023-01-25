Фото: пресс-служба губернатора

Губернатор Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днем российского студенчества, который отмечается в России 25 января.

- Наши студенты успешно справляются с учебой, при этом не забывая участвовать в общественной жизни, различных проектах, волонтерской деятельности, занимаются спортом и творчеством. Регион богат неординарными и талантливыми молодыми людьми, уверенными в своих силах. Ребята стремятся реализоваться, ставят перед собой амбициозные цели и верно идут к ним. Пусть студенческие годы принесут вам много важных событий, новых навыков и знаний, необходимых на жизненном пути, - сказал глава региона.

Также Дмитрий Артюхов отметил, что на Ямале есть много возможностей для студентов, которые действительно хотят развиваться и менять свою жизнь к лучшему. Яркий тому пример - различные меры поддержки и программы.

На сегодняшний день на Ямале очно обучаются 6 453 студента. Ежегодно колледжи региона выпускают порядка двух тысяч молодых специалистов, подготовленных для работы на предприятиях топливно-энергетического комплекса.