«Не задавите малышей»: ямальцы переживают за бегающих по ледовой переправе песцов

Фото: соцсети

Некоторые ямальцы не на шутку встревожены судьбой детенышей песцов, замеченных на ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги. Северяне опасаются, как бы детеныши не попали под машину, и призывают автовладельцев проявить осторожность. Пост об этом появился в группе «В Салехарде / объявления / Салехард» соцсети «ВКонтакте».

«На ледовой переправе Лабытнанги - Салехард бегают песцы. Видела всего двух, но, может быть, их и больше. Скорее всего, детеныши, маленькие. Белые, сливаются со снегом. Я сообщила в службу, чтобы их поймали и спасли. Будьте осторожны, не задавите малышей», - попросила анонимная пользовательница соцсети.

В комментариях к посту некоторые северяне поддержали автора, но большинство не разделили ее опасений. По мнению людей, песцы - дикие животные и находятся в своей среде обитания, а значит, спасать их попросту не от кого и незачем.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что неподалеку от поселка Сабетта удалось заснять редкого песца-альбиноса. Заприметили красавца ученые из арктического стационара в Лабытнанги.