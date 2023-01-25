Житель Тазовского района жестко избил родного брата и бросил его связанным замерзать в тундре

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В Тазовском районе возбудили уголовное дело в отношении жителя Гыды, задумавшего убить родного брата. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все началось 23 января. Ранним утром сельчане обнаружили в безлюдном месте мужчину 1989 года рождения со связанными конечностями. С отмороженными пальцами рук и обеих стоп, а также многочисленными ушибами и ссадинами его доставили в больницу.

- Следствием установлено, что потерпевшего в тундровой местности оставил его родной брат. В настоящее время обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании к нему меры пресечения, - прокомментировали в ведомстве.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Напоминаем, что в марте 2021 года в районе произошло еще одно жуткое преступление. Тогда обезумевший мужчина зарезал свою супругу, надругался над телом, а затем расправился с ее 18-летней сестрой.