Фото: Алексей Романов, соцсети

В Ноябрьске готовят к сдаче три дома на 180 квартир, расположенных на проспекте Мира и улице Школьная. Об этом сообщил глава города Алексей Романов.

- Все дома возвела компания «Газхолодмаш». Материалы использовали качественные и современные. Неоднократно бывал на строительных площадках и убеждался лично. Оценку качеству дадут будущие собственники квартир, - отметил управленец.

Также эта фирма строит еще две многоэтажки на улице Республики. Их планируют сдать в эксплуатацию в первом квартале 2023 года.

Кроме того, в будущем в районе детского сада «Сказка» начнется строительство еще четырех домов. Для удобства подъезда к дошкольному учреждению будет обустроен специальный проезд.

В этом году новоселье отпразднуют 1 779 ноябрян. Всего в городе планируют расселить более 24 тысяч квадратных метров ветхого жилья.

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