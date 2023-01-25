В Тарко-Сале простились со старшим лейтенантом Дмитрием Курсаковым, погибшим в спецоперации на Украине

Фото: Антон Колодин, соцсети

В Тарко-Сале простились со старшим лейтенантом Дмитрием Курсаковым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Печальную весть о гибели бойца и его похоронах сообщил глава Пуровского района Антон Колодин.

- Боль утраты нельзя передать словами. Для нас и всей страны Дмитрий навсегда останется примером верности Родине и Присяге. Светлая память и вечная слава защитнику Отечества, - произнес он во время прощания.

Дмитрий Курсаков был кадровым военным офицером. Он вырос в Тарко-Сале, окончил школу №3, а затем и новосибирскую военную академию.

Фото: Антон Колодин, соцсети

До участия в спецоперации Дмитрий проходил службу в воинской части морской пехоты города Советск Калининградской области.

Погиб северянин, с честью выполняя свой воинский долг. За проявленный героизм его посмертно наградили Орденом Мужества. Кроме того, за отличие в службе Дмитрий Курсаков был удостоен и других медалей: «55 лет Новосибирского высшего военного командного училища» и «За участие в военном параде в День Победы в г. Москва».