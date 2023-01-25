Фото: Андрей Гаранин, соцсети

В 17-м микрорайоне Губкинского появятся суперсовременные школа и детский сад. Об этом сообщил глава города Андрей Гаранин.

- Наш губернатор Дмитрий Артюхов не просто поддержал комплексное развитие микрорайона, он стал идейным вдохновителем будущих учреждений образования в городе, - отметил управленец.

В новой школе, рассчитанной на 400 мест, будут интересные спортзалы, веревочный парк и туннельные горки между этажами, а на крыше расположится круглогодичная теплица.

А в будущем детском саду на 240 мест построят обсерваторию. Таким образом, уже с самых ранних лет, воспитанников начнут знакомить с астрономией и другими науками. А еще ребята смогут наблюдать за живыми растениями в зимнем саду. Кроме того, для удобства и комфорта малышей в здании предусмотрены трансформируемые перегородки, с их помощью можно как объединить помещение в одно большое, так и разделить его не более маленькие пространства.

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