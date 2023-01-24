Нефтяники и северные власти совместно реализуют проекты для коренных ямальцев

Источник фото: пресс-служба «Газпромнефть-Развития». Автор фото: Сергей Дадеев

Вот уже который год нефтяники оказывают различную помощь жителям Ямальского района, в частности села Мыс Каменный и близлежащих территорий.

Только в 2022 году удалось реализовать семь проектов, направленных на улучшение качества жизни северян. Речь идет о поддержке факторий в тундре, помощи школе-интернату, организации традиционных праздников, оснащении дома культуры, проведении субботников и благоустройстве улиц.

Отметим, что помощь северянам оказывает предприятие «Газпромнефть-Развитие» в рамках собственных проектов и программы социальных инвестиций «Родные города». Она направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности «Газпром нефти».

Для сохранения традиций и культуры кочевников в 2022 году были проведены Слет оленеводов в Яр-Сале и День коренных народов мира в тундре. Праздники стали очередным поводом для встречи с тундровиками. Например, по просьбе жителей в десяти факториях заменили старые осветительные приборы и смонтировали дополнительное оборудование.

Как отметил глава Ямальского района Андрей Кугаевский, в основе плодотворного сотрудничества с нефтяниками заложены взаимное доверие и уважение.

– Ценю формат работы компании с местным населением. Предприятию удается содействовать комплексному развитию района, заботиться о благополучии его жителей, привносить в жизнь современные элементы, при этом бережно сохраняя традиции коренных народов. Этот баланс очень важен, – подчеркнул глава.

Кроме того, на базе Мыскаменской школы-интерната появились несколько полных комплектов специального спортивного инвентаря. Они помогут подготовиться к соревнованиям по северному многоборью. На сцене местного дома культуры установили новый светодиодный экран.

Активно в жизни ямальцев участвуют и волонтеры предприятия. Уже по традиции они покупают на собственные средства подарки к 1 сентября и Новому году для школьников Мыса Каменного.

– На протяжении многих лет наша компания в партнерстве с администрацией Ямальского района реализует важные и актуальные именно для этой отдаленной территории проекты. Задача неизменна – сделать жизнь лучше. А какое направление выбрать, по какому пути пойти – всегда подскажут местные жители, – отметил руководитель дирекции по крупным проектам «Газпром нефти», генеральный директор «Газпромнефть-Развития» Айдар Сарваров.