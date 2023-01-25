На Ямале 25 января 2023 года пройдет небольшой снег

Погода на Ямале на 25 января Фото: Вера Зенина

В среду, 25 января, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшой снег, по западу преимущественно без осадков. Ветер южный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью -14…-19 градусов, при прояснении -24…-29, по востоку -30…-35. Днем -9…-14 градусов, местами -19…-24.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью 14 градусов, днем -9. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: