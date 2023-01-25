Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 января 2023 1:00

На Ямале 25 января 2023 года пройдет небольшой снег

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 25 января 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 25 января

Погода на Ямале на 25 января

Фото: Вера Зенина

В среду, 25 января, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшой снег, по западу преимущественно без осадков. Ветер южный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью -14…-19 градусов, при прояснении -24…-29, по востоку -30…-35. Днем -9…-14 градусов, местами -19…-24.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью 14 градусов, днем -9. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО