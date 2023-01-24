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НовостиОбщество24 января 2023 12:42

Из-за снегопада на Ямале усилят контроль за крышами многоквартирных домов

При выявлении серьезных нарушений управляющим организациям грозит наказание
Марина Прохорова
Из-за снегопада на Ямале усилят контроль за крышами многоквартирных домов

Из-за снегопада на Ямале усилят контроль за крышами многоквартирных домов

Фото: Вера Зенина

В связи с продолжительными снегопадами на Ямале усилят контроль за содержанием крыш многоквартирных домов. Как пояснили в пресс-службе губернатора, такое поручение дал первый заместитель директора регионального департамента Госжилнадзора и главный государственный жилищный инспектор округа Ахат Мурзакаев.

При выявлении серьезных нарушений жилищные инспекторы будут применять меры в отношении управляющих организаций. Им может грозить штраф до 300 тысяч рублей, а в некоторых случаях и дисквалификация на срок до трех лет.

- Усиление контроля необходимо для безопасного проживания граждан, а также недопущения причинения вреда имуществу ямальцев, - отмечает Ахат Мурзакаев.

Согласно правилам и нормам, очистка кровли производится весной и осенью, а удаление наледей и сосулек - по мере необходимости. Крышу с наружным водоотводом необходимо очищать от снега периодически, при этом не допуская его накопления слоем более 30 сантиметров. А очистку снега с пологоскатных железобетонных крыш с внутренним водостоком необходимо производить только в случае протечек на отдельных участках.

При обнаружении скопившегося на крыше дома снега ямальцам необходимо, в первую очередь, обратиться в свою управляющую компанию.