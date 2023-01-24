На Ямале уже более 1 200 подростков привились от коронавируса

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На Ямале продолжается вакцинация подростков от коронавируса. По данным окружного департамента здравоохранения, первым компонентом привились уже 1 235 юношей и девушек, а 1 155 юных ямальцев полностью завершили иммунизацию.

Напоминаем, что вакцинация детей проводится препаратом «Спутник М» в два этапа - с разницей в 21 день, как и у взрослых. Вакцина представляет собой пятикратно облегченный вариант «Спутник V». Перед прививкой ребенка обязательно осматривает врач-педиатр.

- После введения препарата подросток находится под наблюдением медиков в течение получаса. В единичных случаях могут быть незначительные реакции на вакцину: небольшое повышение температуры, слабость, боль в месте инъекции. Но все они длятся непродолжительное время, до суток, - рассказала заведующая детской поликлиникой Надымской районной больницы Светлана Бородина.

На данный момент ситуация по заболеваемости стабилизировалась - ежедневно на Ямале выявляют около 30 новых случаев. В основном болеют люди, у которых после вакцинации прошло более шести месяцев.