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НовостиЗдоровье24 января 2023 12:20

На Ямале уже более 1 200 подростков привились от коронавируса

Полностью иммунизацию завершили чуть более тысячи молодых людей
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

На Ямале продолжается вакцинация подростков от коронавируса. По данным окружного департамента здравоохранения, первым компонентом привились уже 1 235 юношей и девушек, а 1 155 юных ямальцев полностью завершили иммунизацию.

Напоминаем, что вакцинация детей проводится препаратом «Спутник М» в два этапа - с разницей в 21 день, как и у взрослых. Вакцина представляет собой пятикратно облегченный вариант «Спутник V». Перед прививкой ребенка обязательно осматривает врач-педиатр.

- После введения препарата подросток находится под наблюдением медиков в течение получаса. В единичных случаях могут быть незначительные реакции на вакцину: небольшое повышение температуры, слабость, боль в месте инъекции. Но все они длятся непродолжительное время, до суток, - рассказала заведующая детской поликлиникой Надымской районной больницы Светлана Бородина.

На данный момент ситуация по заболеваемости стабилизировалась - ежедневно на Ямале выявляют около 30 новых случаев. В основном болеют люди, у которых после вакцинации прошло более шести месяцев.