В салехардском музее появится тактильная копия мамонтенка Любы

Фото: МВК имени И. С. Шемановского

В салехардском МВК имени И. С. Шемановского появится тактильная копия момонтенка Любы. Как сообщили в пресс-службе музея, ее создадут для посетителе с особенностями здоровья в рамках программы «Особый взгляд».

- Музей вошел в число победителей грантового конкурса благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Оказаться в числе лучших удалось благодаря идее создать тактильные мини-экспозиции на выставке «Оттаявший мир». Она знакомит посетителей с историей эволюции животного и растительного миров, мамонтовой флорой и фауной, - рассказали в МВК.

Помимо мамонтенка Любы в экспозицию планируют включить пястные кости Монгоченского мамонта, зубы мамонта и акулы, черепа первобытного бизона и росомахи, вымерших моллюсков и членистоногих, древнюю морскую лилию и окаменелую рыбу.

О представленных предметах, эволюции животного и растительного миров посетителям расскажет аудиогид. Также на базе тактильной мини-экспозиции будут проходить познавательные занятия для незрячей и слабовидящей аудитории.