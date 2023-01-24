На Ямале 24 января 2023 года коронавирусом заболели еще 38 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 38 человек. С начала периода количество заболевших достигло 150 619.

При этом в больницы региона госпитализировано 4 человека, выздоровели 17 северян. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 056 ямальцев.

В России выявлено 4 702 человека с COVID-19, госпитализировано - 970. Всего в стране зарегистрировано 21 903 578 случаев. Излечились от коронавируса 5 466 человек, скончались - 42.