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НовостиЗдоровье24 января 2023 9:11

На Ямале 24 января 2023 года коронавирусом заболели еще 38 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 24 января 2023 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 38 человек. С начала периода количество заболевших достигло 150 619.

При этом в больницы региона госпитализировано 4 человека, выздоровели 17 северян. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 056 ямальцев.

В России выявлено 4 702 человека с COVID-19, госпитализировано - 970. Всего в стране зарегистрировано 21 903 578 случаев. Излечились от коронавируса 5 466 человек, скончались - 42.