В Новом Уренгое мошенник развел студенток на деньги, выдав себя за замдиректора и предложив им пройти онлайн-курсы

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Сразу две студентки из Нового Уренгоя стали жертвами мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, девушки выложили деньги за онлайн-курсы, которые им якобы предложил замдиректора учебного заведения.

Изначально в полицию обратилась местная жительница 2004 года рождения. По словам потерпевшей, она получила в одной из соцсетей сообщение от якобы заместителя директора колледжа с предложением пройти обучение на онлайн-курсах и, заинтересовавшись им, согласилась.

- Будучи уверенной в том, что общается с замдиректора, девушка выполнила все условия и перевела на указанный счет и абонентский номер более 15 тысяч рублей. На следующий день, встретив заместителя директора и поинтересовавшись, когда начнутся занятия, она поняла, что вела переписку с мошенниками, - рассказали в ведомстве.

В этот же день в полицию поступило еще одно заявление от студентки 2003 года рождения, которая по этой же схеме перевела мошенникам более 5 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».