Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

В Лабытнанги у новых семиэтажек по улице Путилина заработали электроколонки для подогрева автомобилей. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Они находятся на парковке, которая, для безопасности жильцов, оборудована за пределами двора.

- На площадке установлено 45 электроколонок, каждая из которых оснащена двумя розетками. Одновременно подключить на обогрев можно 90 автомобилей. Пользоваться услугой могут все желающие, - прокомментировали в ведомстве.

Для пользования оборудованием нужно установить на смартфон мобильное приложение «Умный паркинг». Подогрев можно выставить на определенное время с помощью таймера.

Напоминаем, что новостройки были сданы в декабре 2022 года. В домах имеются лифты, камеры наружного наблюдения и датчики отправки сигнала об обнаружении опасности напрямую ЕДДС. Во дворе обустроены детская и спортивная площадки, около подъездов имеются лифты для людей с ограниченными возможностями здоровья.