Губернатор Дмитрий Артюхов обсудил с ямальскими школьниками тему кибербезопасности

Фото: пресс-служба губернатора

Губернатор Дмитрий Артюхов обсудил со школьниками из Лабытнанги тему кибербезопасности. Участие в разговоре приняли участники медиацентров, создатели школьных радиопрограмм, пабликов и публикаций школьных газет.

- Фейки и кража личных данных - сегодня, к сожалению, часть обычной жизни. Благодаря нашему «Разговору о важном» ребята потренировались применять простые правила, которые помогут не стать им жертвой мошенников, - отметил глава региона.

В рамках урока руководитель регионального ЦУР Александр Лищенко рассказал об основных методах работы онлайн-мошенников, в том числе и фишинговых сайтах, когда киберпреступники создают страницы-дублеры официальных ресурсов, меняя в названии несколько символов. А еще объяснил, как сделать безопасные пароли в социальных сетях, мобильных приложениях и на сайтах.

Фото: пресс-служба губернатора

Также для ребят провели интерактив - они попытались взломать в режиме реального времени пароли придуманных пользователей.

Кроме того, школьники высказали свои предложения по развитию социальных сетей и задали Дмитрию Артюхову свои вопросы. Ребят интересовало, какие новостные сайты читает губернатор, сколько времени проводит в мессенджерах и как планирует свое время.