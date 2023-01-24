В Новом Уренгое поймали более 20 водителей, перевозивших детей с нарушением правил

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В Новом Уренгое сотрудники ГИБДД, проводя профилактическую работу возле учебных учреждений, выявили 24 водителя, перевозящих детей без специальных удерживающих устройств. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

- Стоит отметить, что с начала года и до 23 января правила перевозки детей нарушили 16 водителей, - прокомментировали в ведомстве.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не пренебрегать ремнями безопасности и использованием удерживающего устройства при перевозке детей.

- Это поможет сохранить жизнь и здоровье вам, вашему ребенку и пассажирам, а также избежать тяжелых последствий при дорожно-транспортном происшествии, - добавили в Госавтоинспекции.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 25 ДТП, а с начала года - 332, в которых 15 человек получили травмы и один погиб.