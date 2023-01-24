В ямальских МФЦ ведется набор пенсионеров на курсы по обучению компьютерной грамотности

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В ямальских МФЦ продолжается набор на обучение компьютерной грамотности. Как сообщили в пресс-службе губернатора, курсы состоят из десяти занятий и проходят в Ноябрьске, Надыме, Тарко-Сале и Лабытнанги.

Отметим, что мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Волонтеры информационного общества», а его целевая аудитория - пожилые ямальцы.

Волонтеры показывают, как безопасно работать в цифровом пространстве, искать интересующую информацию в интернете, работать с электронной почтой, социальными сетями, получать государственные и муниципальные услуги и как пользоваться персональным компьютером.

- Региональный проект призван улучшить качество жизни ямальцев. Приобретенные навыки пользования компьютерами, планшетами и мобильными устройствами помогут нашим гражданам в решении повседневных задач, например, при получении государственных и муниципальных услуг, совершении онлайн-покупок, оплате ЖКХ, - говорит первый заместитель директора ГУ ЯНАО «МФЦ» Евгения Гордиенко.

Кстати, в прошлом году курсы успешно прошли около 40 ямальцев.