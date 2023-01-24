На Ямале 24 января 2023 года ожидаются сильный ветер и снег

Погода на Ямале на 24 января Фото: Вера Зенина

Во вторник, 24 января, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями и небольшой снег, в отдельных районах ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -33…-38 градусов, при натекании облачности -23…-28, по западу -9…-14. Днем -25…-30 градусов, местами -15…-20, по западной половине -3…-8.

В Салехарде: переменная облачность, утром - снег. Температура ночью -9 градусов, днем -3. Ветер 6-7 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: