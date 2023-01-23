В Салехарде облагородят территорию у озера за магазином «Провиант»

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде у озера, расположенного за магазином «Провиант», появится уютное место отдыха. Об этом сообщили в городской администрации.

- Запланировано благоустройство территории, работы начнутся летом. Они включают полную расчистка территории, пешеходную тропа вдоль озера длинной около 350 метров, лавочки и перголы, - прокомментировали в мэрии.

Эта инициатива стала одним из лидеров голосования за народные идеи проекта «Уютный Ямал».

Напоминаем, что ранее «Уютный Ямал» дал старт реализации проекта благоустройства территории у озера Лебяжье. Место сразу полюбилось горожанам. Сейчас там обустроен большой каток и есть отапливаемый павильон, где можно переобуться, а в скором времени появится и кафе.

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