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НовостиОбщество23 января 2023 12:09

Ямальцы выплатили более 168 миллионов рублей за нарушения на дорогах

Это данные за 2022 год
Марина Прохорова
Ямальцы выплатили более 168 миллионов рублей на нарушения на дорогах

Ямальцы выплатили более 168 миллионов рублей на нарушения на дорогах

Фото: Вера Зенина

В ямальском департаменте транспорта и дорожного хозяйства рассказали, какую сумму выложили северяне за нарушения на дорогах.

- За 2022 год на Ямале вынесено более 321 тысячи постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения на сумму более 168 миллионов рублей, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге из этих денег региональный бюджет пополнился на сумму более 114 миллионов рублей. Кстати, средний размер штрафа составлял 524 рубля.

Согласно данным, 51% штрафов пришелся на дороги населенных пунктов, а 49% - на региональные трассы.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что правонарушитель из Ноябрьска «попал» на два штрафа после поста в социальных сетях. Очевидец нарушений выложил в интернет видео с регистратора и «обеспечил» проблемы горе-водителю.