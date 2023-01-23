Ямальцы выплатили более 168 миллионов рублей за нарушения на дорогах

Ямальцы выплатили более 168 миллионов рублей на нарушения на дорогах Фото: Вера Зенина

В ямальском департаменте транспорта и дорожного хозяйства рассказали, какую сумму выложили северяне за нарушения на дорогах.

- За 2022 год на Ямале вынесено более 321 тысячи постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения на сумму более 168 миллионов рублей, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге из этих денег региональный бюджет пополнился на сумму более 114 миллионов рублей. Кстати, средний размер штрафа составлял 524 рубля.

Согласно данным, 51% штрафов пришелся на дороги населенных пунктов, а 49% - на региональные трассы.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что правонарушитель из Ноябрьска «попал» на два штрафа после поста в социальных сетях. Очевидец нарушений выложил в интернет видео с регистратора и «обеспечил» проблемы горе-водителю.