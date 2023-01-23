Школьники Тюменского макрорегиона поучаствовали в отборочном этапе Всероссийской олимпиады от энергетиков

Фото: Вячеслав Шаркунов, предоставлено пресс-службой АО «Россети Тюмень»

В минувшее воскресенье, 22 января, завершился отборочный этап Всероссийской олимпиады школьников Группы «Россети». Заявки на участие подали подростки из 94 образовательных учреждений Югры, Ямала и Тюменской области. В итоге более 200 учеников успешно справились с заданиями.

Первый этап интеллектуального состязания прошел в дистанционном формате. Учащиеся 9-11 классов и студенты колледжей решали задачи по физике, математике и информатике.

Победители и призеры олимпиады получат дополнительные баллы для поступления в вузы-партнеры компании, а также приоритетное право на целевое обучение по профильным направлениям подготовки. А еще лучших участников пригласят во Всероссийский детский центр «Орленок» на Энергетическую проектную смену, в рамках которой запланирован интенсив по разработке и реализации собственных проектов по перспективным направлениям энергетики. Сопровождать работу детей будут преподаватели ведущих российских вузов.

Всероссийская олимпиада школьников проводится с 2018 года. Цель мероприятия - выявление одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению старшеклассников. За пять лет участие в ней приняли более 400 подростков из Югры, Ямала и Тюменской области, 16 из них заняли призовые места. В прошлом году лучшими оказались ребята из Сургута и Тюмени.