В сыроварне сельхозкомплекса «Ноябрьский» созрела партия пармезана

Фото: администрация Ноябрьска

Сельхозкомплекс «Ноябрьский» продолжает радовать горожан своей новой продукцией. Несколько недель назад там созрела партия камамбера, а на днях - пармезана. Об этом сообщили в городской администрации.

- Целых тринадцать месяцев он вызревал в специальной холодильной камере при температуре +10...+12 градусов. Сейчас в камере уже новые головки сыра, они будут готовы к следующему Новому году, - рассказали в мэрии.

Фото: администрация Ноябрьска

Пармезан - сорт твердого сыра с долгим созреванием, в котором содержатся натуральный белок, аминокислоты и витамины, включая A D, E B и другие.

За три года в сельхозкомплексе произвели около трех тысяч килограммов сыра. Это 23 сорта, в числе которых грюйер, сулугуни, халлуми, чечил, рокфор, качоковалло и другие.

Кстати, новые виды сыра - не единственное расширение ассортимента сельхозкомплекса. Предприятие получило поддержку окружных и муниципальных властей и запустило производство ложкового йогурта.