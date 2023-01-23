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НовостиОбщество23 января 2023 10:17

В надымских школах внедряют платформу для автоматизации психодиагностики

Это позволит психологам уделять больше времени индивидуальным занятиям с детьми
Марина Прохорова
Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

В Надыме началось внедрение платформы для автоматизации школьной психодиагностики. Как сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских, это позволит психологам сократить количество бумажной работы и уделять больше времени индивидуальным занятиям с детьми.

Сами специалисты поддержали новшество. Они отмечают, что чаще всего тестирование проводится на бумаге и обрабатывается вручную. Получается, что на подбор инструментария, подготовку раздаточного материала, проведение диагностики, подсчета и обработки результатов тратится драгоценное время специалиста.

В департаменте образования района подчеркивают, что роль школьного психолога для современных подростков очень важна. Дети все чаще сталкиваются с проблемами, которые им не под силу решить самостоятельно.

- Нам крайне важно, чтобы в будущем дети стали не только профессионалами своего дела, но и полноценными членами общества, ответственными и неравнодушными. Поэтому уже сегодня мы заботимся и об их психологическом здоровье, - подчеркнул Дмитрий Жаромских.