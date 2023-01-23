На Ямале 23 января 2023 года коронавирусом заболел еще 41 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 41 человека. С начала периода количество заболевших достигло 150 581.

При этом в больницы региона не госпитализировано ни одного человека, выздоровели 9 северян. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 056 ямальцев.

В России выявлено 4 719 человек с COVID-19, госпитализировано - 362. Всего в стране зарегистрировано 21 898 876 случаев. Излечились от коронавируса 3 640 человек, скончался - 41.