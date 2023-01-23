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НовостиОбщество23 января 2023 8:37

В Лабытнанги снова пройдет конкурс красоты среди молодых мам

Победительницу назовут 18 марта
Марина Прохорова
Фото: управление культуры Лабытнанги

Фото: управление культуры Лабытнанги

В Лабытнанги снова пройдет конкурс красоты среди молодых мам «Самая обаятельная и привлекательная». Об этом сообщили в городком управлении культуры.

«Вас ждут незабываемые впечатления, приятные знакомства и множество подарков. Мы ждем вас. Спешите!», - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Заявки на участие можно подать двумя способами: по адресу электронной почты - gdk30@mail.ru или в ГДК «30 лет Победы». Документы принимаются от мам в возрасте от 25 до 35 лет.

Конкурс пройдет 18 марта. Ознакомиться с положением и скачать анкету для заявки можно здесь.

Напоминаем, что в прошлом году самой обаятельной и привлекательной мамой стала Ирина Забелина из Харпа. Девушки презентовали визитные карточки и творческие номера, соревновались в спортивных и интеллектуальных конкурсах, а также дефилировали в вечерних платьях.