Надымский пенсионный фонд задолжал отцу ребенку-инвалида почти полмиллиона рублей

Надымский пенсионный фонд задолжал отцу ребенка-инвалида почти полмиллиона рублей Фото: Вера Зенина

Надымская прокуратура помогла отцу, воспитывающему ребенка-инвалида, получить с пенсионного фонда 500 тысяч рублей, которые ему задолжало ведомство. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

- Установлено, что с 1 февраля 2022 года гражданин получает ежемесячную компенсационную выплату по уходу за ребенком инвалидом, назначенную ему пенсионным фондом. При этом специалист учреждения не провел с мужчиной своевременную разъяснительную работу о возможности получения мер соцподдержки, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим городской прокурор направил в суд исковое заявление, в котором потребовал от отделения произвести перерасчет неполученной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом. В итоге более чем за пять лет пенсионный фонд недоплатил северянину почти 500 тысяч рублей.

Судом требования прокурора полностью удовлетворены. Исполнение решения контролируется прокуратурой.